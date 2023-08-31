اتحاد القدم يحذف فقرتين في لائحة الاحتراف لتداخل فترتي الانتقالات

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم- قبل قليل- عن حذف الفقرة التاسعة والفقرة الـ 17 في لائحة الاحتراف بعد التشاور مع اللجنة؛ وذلك بسبب تداخل فترة التسجيل الصيفية الحالية مع أيام الفيفا حيث سيعسكر فيها المنتخب السعودي خلال الفترة من 3 حتى 12 سبتمبر المقبل.
وتنص المادة التاسعة المحذوفة على “عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأندية بعد وأثناء انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية”، أما المادة الـ 17 المحذوفة فكانت تنص على “عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية، وفي حالة تفاوض النادي مع اللاعب المنضم للمنتخب الوطني، يجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 64 من اللائحة”.
الفقرة التاسعة كانت تابعة للمادة الـ 10 في لائحة الاحتراف، وكذلك الفقرة الـ 17 كانت تابعة للمادة الـ 11 في اللائحة ذاتها.
وجاء هذا القرار من اتحاد القدم السعودي حتى تُمنح الفرصة للأندية للاستفادة الكاملة من فترات التسجيل المعلنة في ظل تداخل بعض أيام الفيفا ومعسكرات المنتخبات مع فترات التسجيل وفي ظل إجراء المفاوضات وفق الواقع العملي مع وسطاء اللاعبين.