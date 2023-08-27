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البدء في أداء المهام القضائية

اتفاقية بين النيابة العامة ونيوم لبناء شراكة استراتيجية

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
اتفاقية بين النيابة العامة ونيوم لبناء شراكة استراتيجية
المواطن - واس

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وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالرياض، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر اليوم، مذكرة تفاهم بين الجهتين.

بناء شراكة استراتيجية

وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجهتين وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يتوافق مع رؤية الجهتين.

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مهام النيابة القضائية

وتضمّنت المذكرة البدء في الأعمال الأولية لقيام النيابة العامة بأداء مهامها القضائية داخل مدينة نيوم بما يحقق الصالح العام، إضافة للتعاون القانوني بين الجهتين بما يتوافق مع التطور التشريعي في السعودية، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في المجالات المشتركة، والمساهمة في تعزيز التطور الاقتصادي، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن النيابة العامة وشركة نيوم تقومان على تعزيز شراكتهما مع القطاعات والجهات الأخرى لرفع كفاءة التعاون المشترك بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لهما.

النيابة العامة وشركة نيوم توقعان اتفاقية تفاهم النيابة العامة وشركة نيوم توقعان اتفاقية تفاهم

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