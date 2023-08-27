ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح اتفاقية بين النيابة العامة ونيوم لبناء شراكة استراتيجية انطلاق الجولة الرابعة من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا مباراة الرياض والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي المركز الوطني للأرصاد: المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم حرس الحدود يحبط تهريب 41 كيلوجرامًا من الحشيش بعسير 4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج الأقراص الممنوعة بالرياض جوتا خارج حسابات نونو سانتو الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر غابري فيغا لجماهير الأهلي: أراكم قريبًا في جدة
وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالرياض، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر اليوم، مذكرة تفاهم بين الجهتين.
وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجهتين وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يتوافق مع رؤية الجهتين.
وتضمّنت المذكرة البدء في الأعمال الأولية لقيام النيابة العامة بأداء مهامها القضائية داخل مدينة نيوم بما يحقق الصالح العام، إضافة للتعاون القانوني بين الجهتين بما يتوافق مع التطور التشريعي في السعودية، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في المجالات المشتركة، والمساهمة في تعزيز التطور الاقتصادي، لتحقيق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن النيابة العامة وشركة نيوم تقومان على تعزيز شراكتهما مع القطاعات والجهات الأخرى لرفع كفاءة التعاون المشترك بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لهما.