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تأهيل أول دفعة نسائية في هندسة صيانة الطائرات

اتفاقية بين كليات التميز وطيران الرياض لتأهيل الكوادر الوطنية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٠ مساءً
اتفاقية بين كليات التميز وطيران الرياض لتأهيل الكوادر الوطنية
المواطن - واس

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وقعت شركة كليات التميّز، بالشراكة مع مزودي خدمات التدريب الأفضل عالمياً، وشركة طيران الرياض، اتفاقية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية والمتدربات للمرة الأولى في مجال هندسة وصيانة الطائرات، وذلك برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

تأهيل أول دفعة نسائية

وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله والرئيس التنفيذي لـ طيران الرياض توني دوغلاس في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للمتدربين والمتدربات، حيث ستتضمن تأهيل أول دفعة نسائية في هندسة صيانة الطائرات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية، من خلال توفير ورش عمل وتدريب عملي في مرافق الكلية، ودورات تدريبية تغطي جوانب صيانة الطائرات والتقنيات المتقدمة.

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فرص تدريبية حديثة

وأكد الرئيس المهندس آل عبدالله، أهمية تعزيز هذا النوع من الشراكات مع القطاعات والشركات الواعدة في السعودية، التي تعكس التزام الشركة بتوفير فرص تدريبية حديثة ومتخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية تمكين المرأة وتوفير فرص متساوية للتدريب والتطوير في مجالات تقنية متقدمة، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الحكيمة لتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.

من جانبه، أكد دوغلاس، عن دعم الشركة الكامل لتوفير الفرص التدريبية للكوادر الوطنية في المملكة بالتعاون مع كليات التميّز للعمل في طيران الرياض.

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