الأحساء تسجل أعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية جريان وادي ممنا بتهامة بسبب أمطار الباحة الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية اتفاقية بين كليات التميز وطيران الرياض لتأهيل الكوادر الوطنية تطبيق التحكيم الإلكتروني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الدفاع المدني يخالف منشأة حجبت مرشات المياه في عسير إطلاق برنامج حياك لتمكين وتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالرياض مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية وسط روسيا رد فعل مواطن بعد هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
وقعت شركة كليات التميّز، بالشراكة مع مزودي خدمات التدريب الأفضل عالمياً، وشركة طيران الرياض، اتفاقية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية والمتدربات للمرة الأولى في مجال هندسة وصيانة الطائرات، وذلك برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله والرئيس التنفيذي لـ طيران الرياض توني دوغلاس في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، إلى توفير برامج تدريبية متخصصة للمتدربين والمتدربات، حيث ستتضمن تأهيل أول دفعة نسائية في هندسة صيانة الطائرات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية، من خلال توفير ورش عمل وتدريب عملي في مرافق الكلية، ودورات تدريبية تغطي جوانب صيانة الطائرات والتقنيات المتقدمة.
وأكد الرئيس المهندس آل عبدالله، أهمية تعزيز هذا النوع من الشراكات مع القطاعات والشركات الواعدة في السعودية، التي تعكس التزام الشركة بتوفير فرص تدريبية حديثة ومتخصصة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية تمكين المرأة وتوفير فرص متساوية للتدريب والتطوير في مجالات تقنية متقدمة، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الحكيمة لتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات.
من جانبه، أكد دوغلاس، عن دعم الشركة الكامل لتوفير الفرص التدريبية للكوادر الوطنية في المملكة بالتعاون مع كليات التميّز للعمل في طيران الرياض.