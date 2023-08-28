اتفاق جيرارد يبحث عن فوز غائب ضد الهلال

يأمل فارس الدهناء لمواصلة تألقه مع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الهلال والاتفاق اليوم.

مباراة الهلال والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتفاق عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن كتيبة جيرارد صاحب المركز الرابع.

جيرارد يسعى لتحقيق فوز غائب

وقبل مباراة الهلال والاتفاق اليوم، يملك الأزرق سجلًا مميزًا في عهد الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق 18 انتصارًا، مقابل فوزين لفارس الدهناء، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الموسم الحالي بشكل قوي مع ستيفن جيرارد، حيث نجح في تحقيق الفوز على النصر بنتيجة 2\1، وتجاوز الحزم بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع الخليج.

ويأمل جيرارد في تحقيق الفوز بمباراة الهلال والاتفاق اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد المتصدر والأهلي الوصيف خلال الجولة الرابعة.