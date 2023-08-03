Icon

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon الأهلي ينتظر قرار نجم برشلونة Icon وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول Icon وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon اكتشاف سلاح فضائي عمره 3 آلاف عام Icon وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة اليوم Icon إيلون ماسك يعلن عن ميزة جديدة للفيديوهات المنشورة في X Icon إنذار أحمر لـ عسير: أمطار غزيرة حتى الـ 9 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
انتهاكات موثقة استهدفت المدنيين والبنى التحتية

اتهامات لطرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
اتهامات لطرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من أن بعض الانتهاكات الموثقة التي ارتكبها أطراف الصراع في السودان يمكن تصنيفها على أنها “جرائم حرب”، كما طالبت بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق على دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير عن الوضع في السودان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن البلاد تشهد ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع في الوقت الذي يجتاح فيه النزاع بين القوات المسلحة والدعم السريع البلاد.

قد يهمّك أيضاً
درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا

درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا

طريقة الاعتراض على معاشات الضمان الاجتماعي

طريقة الاعتراض على معاشات الضمان الاجتماعي

جرائم حرب

وأضافت في التقرير الذي يركز بشكل أساسي على الخرطوم وغرب دارفور، أن بعض الانتهاكات الموثقة مثل الهجمات التي تستهدف المدنيين، والهجمات على البنية التحتية الإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والنهب ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

آلية تحقيق ومساءلة

فيما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوضع آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وقالت المنظمة الدولية “يجب على المجتمع الدولي أن يوسع فورًا حظر الأسلحة الحالي ليشمل جميع أنحاء السودان وأن يضمن إنفاذه. وينبغي على الدول التي تتمتع بنفوذ كبير على الأطراف المتحاربة استخدام نفوذها لإنهاء الانتهاكات”.

كما حذرت من أن العنف المتصاعد في دارفور يذكر بشبح “حملات الأرض المحروقة” التي شهدها الإقليم في عقود سابقة.

يشار إلى أن الحرب اندلعت في السودان في الخامس عشر من أبريل الماضي عقب أسابيع من التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم