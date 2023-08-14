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اجتماع سريع في برشلونة بعد قرار نيمار المفاجئ

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
اجتماع سريع في برشلونة بعد قرار نيمار المفاجئ
المواطن - خالد بدوي

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ذكر صحيفة mundo deportivo المقربة من نادي برشلونة أن إدارة النادي الكتالوني قررت عقد اجتماع قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية وذلك للنظر في احتياجات الفريق بعد رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي الى باريس سان جيرمان.

وكانت إدارة برشلونة تمني النفس بتعويض رحيل الفرنسي ديمبيلي لباريس في إعادة نيمار جونيور من النادي العاصمي الى كتالونيا لسد الفجوة والنقص الذي حل بالفريق.

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تفاصيل اجتماع برشلونة 

وأضافت الصحيفة الإسبانية ان الاجتماع جاء بعد قرار البرازيلي نيمار جونيور بالموافقة على عرض الهلال السعودي وعدم النظر في مفاوضات برشلونة لعودته وإكمال تعزيزات الفريق، وضم الاجتماع كلا من رئيس برشلونة خوان لابورتا، ونائبه رافا يوستي ، ومدير كرة القدم ماتيو أليماني واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة.

نيمار وميسي جدًا

وختمت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي رحب بفكرة العودة إلى برشلونة وأصر خوان لابورتا على عودة البرازيلي ورحب بالفكرة ومع ذلك فإن نيمار جونيور قرر الموافقة على العرض الضخم من نادي الهلال المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي مالك نادي نيوكاسل الإنجليزي.

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