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عقب قرار تنشيط قوة احتياطية

اجتماع لإيكواس في غانا بشأن النيجر

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
اجتماع لإيكواس في غانا بشأن النيجر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارًا بـإيكواس يعتزمون عقد اجتماع، فى عاصمة غانا (أكرا)؛ لمناقشة نتائج قمة المجموعة بشأن النيجر.

تنشيط قوة احتياطية

تأتي المحادثات بين القادة العسكريين بعد القرار الذي اتخذته المجموعة خلال قمتها المنعقدة أمس الخميس بشأن تنشيط قوة احتياطية؛ تحسبًا لتدخل عسكرى محتمل فى النيجر، وفقًا لفرانس 24.

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وكانت المجموعة، قد نوهت خلال القمة، إلى أن كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات بغرض إلغاء الانقلاب في النيجر.

وحذرت روسيا من أي تدخل عسكري في النيجر، الجمعة، مشيرة إلى أن ذلك سيزعزع الاستقرار في الدولة الإفريقية المضطربة بقوة.

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

وتأتي التصريحات الروسية الجمعة لتصب في مصلحة القوات الانقلابية، في مواجهة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) وفرنسا.

وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في تلك المنطقة من القارة السمراء.

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