احتراق ناقلة وقود في محافظة مرات

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اشتعلت النيران في ناقلة وقود في محافظة مرات، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.
وأعلن الدفاع المدني أن فرقه في محافظة مرات تمكنت من إخماد الحريق في ناقلة الوقود، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي.
ونفى الدفاع المدني وقوع أية إصابات بشرية جراء الحريق.