احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان

أكد المرصد الوطني في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الخميس، أن أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في جميع أنحاء اليونان احترقت هذا العام.

إجلاء السكان

وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية نقلًا عن بيان المرصد: إن حرائق الغابات تسببت في إجلاء العديد من المناطق السكنية والمنتجعات السياحية في الجزر، وإعلان الطوارئ في بعض الأحيان.

ولفت المرصد الأوروبي لحرائق الغابات، في الوقت نفسه، إلى أن مساحة الأراضي المحترقة بسبب حرائق الغابات في اليونان عام 2023 أكبر بثلاث مرات من متوسط الأراضي المحترقة سنويًّا منذ عام 2006.

ويعد الدمار الذي يحدث في عام 2023 هو ثاني أسوأ عام على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية، حيث ظل عام 2007 أسوأ عام حيث تم حرق 270 ألف هكتار من الأراضي، وفقًا للصحيفة.