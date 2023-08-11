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اندلع في بناية مكونة من 15 طابقًا

احتراق 16 شقة وتضرر 13 سيارة جراء حريق بالإمارات

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
احتراق 16 شقة وتضرر 13 سيارة جراء حريق بالإمارات
المواطن - فريق التحرير

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شب حريق بواجهة بناية سكنية في الإمارات، مكونة من 15 طابقًا في منطقة النعيمية (3) على شارع الشيخ خليفة بن زايد عصر اليوم الجمعة.

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تمكنت شرطة عجمان وفرق الدفاع المدني من إخلاء وإنقاذ سكان المبنى دون وقوع إصابات حتى الآن.

وقال العميد عبدلله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية: إن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات بالشرطة يفيد بوقوع حريق في بناية سكنية على شارع الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة النعيمية 3، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة كمستجيب أول للحادث وباشرت دورها في فرض طوق أمني حول الحادث مع تنفيذ عمليات الإخلاء بالاشتراك مع الدفاع المدني وإخراج السكان من البناية.

وتمت السيطرة على الحريق بمشاركة فرق الدفاع المدني من دون تسجيل إصابات أو وفيات، ونتج عن الحدث احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة، وتابعت الشرطة الإجراءات بعد تبريد المبنى للتحقيق في ملابسات الحادث وأسباب وقوع الحريق.

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