احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال

أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” على أساس سعر 58.10 ريال.

زيادة رأس مال الشركة

وقالت تداول، في بيان لها: “وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصانع الكبرى للتعدين يوم الثلاثاء 14/01/1445هـ الموافق 01/08/2023م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 58.10 ريال لهذا اليوم الأربعاء 15/01/1445هـ الموافق 02/08/2023م، و إلغاء الأوامر القائمة”.

إضافة أسهم المنحة

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 19/01/1445هـ الموافق 06/08/2023م.