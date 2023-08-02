تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء طرح لوحات مميزة عبر أبشر لمدة يومين انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205.5 ريال أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق
أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” على أساس سعر 58.10 ريال.
وقالت تداول، في بيان لها: “وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصانع الكبرى للتعدين يوم الثلاثاء 14/01/1445هـ الموافق 01/08/2023م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 58.10 ريال لهذا اليوم الأربعاء 15/01/1445هـ الموافق 02/08/2023م، و إلغاء الأوامر القائمة”.
كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 19/01/1445هـ الموافق 06/08/2023م.