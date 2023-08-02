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زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية

احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ صباحاً
احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” على أساس سعر 58.10 ريال.

زيادة رأس مال الشركة

وقالت تداول، في بيان لها: “وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصانع الكبرى للتعدين يوم الثلاثاء 14/01/1445هـ الموافق 01/08/2023م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 58.10 ريال لهذا اليوم الأربعاء 15/01/1445هـ الموافق 02/08/2023م، و إلغاء الأوامر القائمة”.

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إضافة أسهم المنحة

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 19/01/1445هـ الموافق 06/08/2023م.

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