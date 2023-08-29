احتساب نسبة التذبذب لسهم “التعاونية للتأمين” بسعر 124 ريالاً وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول 4 خطوات لتقديم الدعاوى عبر منصة معين هبوط اضطراري لطائرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة “موبي” توزع 12.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين إطلاق مشروع مرافي شمال جدة يتسع لـ 130 ألف نسمة وزارة الخارجية تعلن عن وظائف لمختلف التخصصات مضامير المشاة بعرعر متنفس للأهالي يعزز جودة الحياة ملايين السعوديين يتحركون دفاعاً عن وطنهم بشكل عفوي مسلسل دعم القطاع العقاري السعودي مستمر ومتواصل
أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة التعاونية للتأمين على أساس سعر 124.00 ريالاً، وإلغاء الأوامر القائمة، وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمالها من خلال منح أسهم مجانية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الخميس الموافق 31 أغسطس.
وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 5.85 نقاط ليقفل عند مستوى 11464.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وتكافل الراجحي، والمطاحن الأولى، وعلم، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أيان، وتكوين، والخليج للتدريب، ومرنة، والحفر العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.94% و 5.81% .
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وشمس، والرياض، والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرمكو السعودية، وعلم، وعذيب للاتصالات، والرياض، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 343.91 نقطة ليقفل عند مستوى 23666.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و 700 ألف سهم.