احتفل بالثانوية فأصاب رأس طفلة برصاصة في الأردن

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ألقى الأمن الأردني، الأربعاء، القبض على شخص أطلق النار ضمن الاحتفالات المصاحبة لظهور نتائج الثانوية العامة في البلاد، فأصاب طفلة في مدينة جرش شمالي الأردن.
وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، عامر السرطاوي، فقد تم إسعاف طفلة عمرها 8 سنوات ونقلها إلى مستشفى جرش الحكومي، إثر إصابتها بعيار ناري طائش في منطقة الرأس، أثناء وجودها بمنزل ذويها، وما زالت الطفلة قيد العلاج وهي بحالة سيئة.
وأكد أنه فور تلقي البلاغ تحرك فريق تحقيقي للمكان وباشر بجمع المعلومات وحصر المناسبات والاحتفالات في محيط منزل الطفلة، ليتمكنوا خلال ساعات فقط من تحديد مطلق النار من أحد احتفالات الثانوية العامة، حيث ألقي القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم.
ولفت السرطاوي إلى أن مديرية الأمن العام تتابع وتحقق في جميع البلاغات والمعلومات الواردة، ويد العدالة ستطال كل المتجاوزين على أمن المجتمع وسلامة الأبرياء.
ويعد إطلاق النار احتفالًا بنجاح الطلبة في الثانوية العامة أمرًا شائعًا في الأردن، رغم التحذيرات التي تطلقها السلطات.
وكان الأمن العام قد أعلن في وقت سابق توقيف 14 شخصًا وضبط 11 سلاحًا، على خلفية الاحتفال بنتائج الثانوية العامة في البلاد.