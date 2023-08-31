نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام والده تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين سقوط صاروخين بحقل خور مور للغاز شمال العراق الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل عسير لحظة تجمد زعيم الجمهوريين أمام الكاميرات للمرة الثانية رئيس وزراء اليابان يأكل أسماك فوكوشيما علنًا لطمأنة العالم ببغاء يسجن امرأتين في بريطانيا احذر تأثير الحرارة بالبيوت المحمية على تلقيح الطماطم لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
حذرت إدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من تأثير ارتفاع الحرارة الزائدة داخل البيوت المحمية على تلقيح نبات الطماطم.
وقالت الإدارة، عبر منشور بمنصة إكس: إن الطقس الحار والجاف بصفة مستمرة داخل البيوت المحمية يصعِّب من إتمام التلقيح الذاتي لنباتات الطماطم.
وأضافت: أن ذلك الطقس يتسبب في إنتاج ثمار غير مرغوبة لدى المستهلك؛ لعدم إنتاج الثمار باللون الأحمر وظهورها بلون أصفر مائل للبرتقالي.
خبراء المنصة الإرشادية الزراعية يؤكدون أن ثمار #الطماطم ذات القلب الأبيض ثمار صالحة للاستهلاك ولا صحة للشائعات التي تحذر من تناولها أو استخدامها #السنة_الدولية_للدخن#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/ztShiqyFI1
— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) August 30, 2023