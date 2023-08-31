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الطقس يتسبب في إنتاج ثمار غير مرغوبة

احذر تأثير الحرارة بالبيوت المحمية على تلقيح الطماطم

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
احذر تأثير الحرارة بالبيوت المحمية على تلقيح الطماطم
المواطن - فريق التحرير

حذرت إدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من تأثير ارتفاع الحرارة الزائدة داخل البيوت المحمية على تلقيح نبات الطماطم.

التلقيح الذاتي

وقالت الإدارة، عبر منشور بمنصة إكس: إن الطقس الحار والجاف بصفة مستمرة داخل البيوت المحمية يصعِّب من إتمام التلقيح الذاتي لنباتات الطماطم.

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ثمار غير مرغوبة

وأضافت: أن ذلك الطقس يتسبب في إنتاج ثمار غير مرغوبة لدى المستهلك؛ لعدم إنتاج الثمار باللون الأحمر وظهورها بلون أصفر مائل للبرتقالي.

 

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