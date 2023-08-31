اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صباح اليوم الخميس التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، وذلك بالاستماع إلى (4) متسابقين يمثلون دول “جنوب أفريقيا ونيوزيلندا وغينيا وعمان” في الجلسة الصباحية الأخيرة للتصفيات، ليبلغ مجموع من جرى الاستماع إلى تلاواتهم (111) متسابقاً على مدى ست أيام متتالية، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام من أصل 166 متسابقًا شاركوا في التصفيات الأولية يمثلون 117 دولة.
وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على عنايتهما ورعايتهما لهذا المحفل القرآني الكبير الذي يجسد الرسالة السامية التي تضطلع بها بلادنا في خدمة كتاب الله تعالى وتحفيز أبناء المسلمين في العالم على حفظه والعناية به.
ونوه الدكتور آل الشيخ بما حظيت به هذه الدورة من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية من مشاركة (117) دولة في أكبر تجمع لحفظة كتاب الله الكريم على مر التاريخ في مهبط الوحي وفي مسابقة عالمية تحمل اسم مؤسس هذا الكيان العظيم الملك الصالح عبدالعزيز الفيصل آل سعود -طيب الله ثراه- ويمتد عطاؤها على مدى أربعة عقود من الزمان.
وبيّن أن الوزارة ضاعفت جهودها في هذه الدورة من المسابقة وتحقق في هذا اليوم التألق والتميز في مخرجات العمل في ختام التصفيات النهائية التي يبلغ مجموع جوائزها 4.000.000 ريال حيث تم تطبيق أعلى معايير الجودة في تنظيمها وتحكيمها والعناية بالمتسابقين تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي كتاب الله وحفظته عناية فائقة تماشياً مع ريادتها العالمية في مختلف المجالات التي تخدم الإسلام والمسلمين بالعالم.
وشكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ختام تصريحه اللجان العاملة ولجان التحكيم على جهودهم خلال أيام التصفيات الأولية والنهائية، سائلاً الله التوفيق للجميع لخدمة دينه وكتابه العزيز.
يشار إلى أن الحفل الختامي سوف يقام يوم الأربعاء القادم 21 صفر 1445هـ بالمسجد الحرام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.