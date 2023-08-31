Icon

لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة لليوم الثاني على التوالي Icon النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ Icon وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة Icon إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا Icon الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن Icon إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا Icon أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة Icon لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد الاستماع إلى تلاوات 111 متسابقًا

اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية
المواطن - ولاء المطرفي

مواضيع ذات علاقة

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صباح اليوم الخميس التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، وذلك بالاستماع إلى (4) متسابقين يمثلون دول “جنوب أفريقيا ونيوزيلندا وغينيا وعمان” في الجلسة الصباحية الأخيرة للتصفيات، ليبلغ مجموع من جرى الاستماع إلى تلاواتهم (111) متسابقاً على مدى ست أيام متتالية، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام من أصل 166 متسابقًا شاركوا في التصفيات الأولية يمثلون 117 دولة.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على عنايتهما ورعايتهما لهذا المحفل القرآني الكبير الذي يجسد الرسالة السامية التي تضطلع بها بلادنا في خدمة كتاب الله تعالى وتحفيز أبناء المسلمين في العالم على حفظه والعناية به.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال

إيقاف وزيرة الخارجية الليبية

إيقاف وزيرة الخارجية الليبية

مشاركة 117 دولة

ونوه الدكتور آل الشيخ بما حظيت به هذه الدورة من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية من مشاركة (117) دولة في أكبر تجمع لحفظة كتاب الله الكريم على مر التاريخ في مهبط الوحي وفي مسابقة عالمية تحمل اسم مؤسس هذا الكيان العظيم الملك الصالح عبدالعزيز الفيصل آل سعود -طيب الله ثراه- ويمتد عطاؤها على مدى أربعة عقود من الزمان.

وبيّن أن الوزارة ضاعفت جهودها في هذه الدورة من المسابقة وتحقق في هذا اليوم التألق والتميز في مخرجات العمل في ختام التصفيات النهائية التي يبلغ مجموع جوائزها 4.000.000 ريال حيث تم تطبيق أعلى معايير الجودة في تنظيمها وتحكيمها والعناية بالمتسابقين تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي كتاب الله وحفظته عناية فائقة تماشياً مع ريادتها العالمية في مختلف المجالات التي تخدم الإسلام والمسلمين بالعالم.

جهود لجان التحكيم

وشكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في ختام تصريحه اللجان العاملة ولجان التحكيم على جهودهم خلال أيام التصفيات الأولية والنهائية، سائلاً الله التوفيق للجميع لخدمة دينه وكتابه العزيز.

يشار إلى أن الحفل الختامي سوف يقام يوم الأربعاء القادم 21 صفر 1445هـ بالمسجد الحرام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم