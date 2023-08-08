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بسبب ذوبان الأنهار الجليدية

اختفاء منزل في ثوانٍ معدودة بأمريكا

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
اختفاء منزل في ثوانٍ معدودة بأمريكا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة انهيار منزل مكوّن من طابقين في ألاسكا الأمريكية بالمياه الهائجة، الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الولاية، التي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.

وأظهر الفيديو لحظة انهيار المنزل الواقع في جونو عاصمة ألاسكا، وانجرافه في نهر مندنهال.

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تجاوزت الحد الأقصى

وقالت السلطات في ألاسكا: إن المياه في النهر تجاوزت الحد الأقصى يوم السبت، والذي كان مسجلًا في يوليو 2016.

وذكرت نيكول فيرين، أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة، إلا أنها كانت قوية جدًّا هذه السنة، مضيفة أن “مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة لم يسبق له مثيل”. وفق ما نقلت “سكاي نيوز البريطانية”.

انهيارات جليدية

من المعروف أنه خلال القرون الماضية، حدثت 10 انهيارات من أصل 14 في جليد المناطق الجبلية في ألاسكا.

وفي عام 1958 أدى انهيار الجليد في خليج ليتويا في ألاسكا إلى نشوء موجة تسونامي طولها 524 مترًا. كما أن الانهيارات الأرضية التي حدثت تحت الماء نتيجة زلزال ألاسكا الذي وقع عام 1964، كانت السبب في وقوع معظم الوفيات هناك.

ويأمل الخبراء أن يتمكنوا من التنبؤ بمساعدة أجهزة الاستشعار، بموعد حدوث الانهيارات في المناطق الأكثر خطورة. لأن هذه الأجهزة يمكنها تسجيل حتى التغيرات الطفيفة التي تنذر بحدوث الانهيار.

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