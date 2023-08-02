اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر

توفي 8 جزائريين اختناقًا في بئر على عمق 15 مترًا، في قرية لعمارة دائرة بني عزيز في ولاية سطيف الجزائرية، أمس الثلاثاء.

وفاة 8 أشخاص

وقالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية: إنه تم انتشال جثث 7 من الضحايا إلى جانب شخص آخر فاقد للوعي، توفي لاحقًا، بعد أن قامت قوات الحماية المدنية بتجهيز الغطّاسين، وشاحنات التدخل السريع وسيارات الإسعاف، وفقًا لما نقلته صحيفة الشروق، اليوم الثلاثاء.

وكشفت مصادر محلية جزائرية أن الضحايا الثماني من عائلة واحدة، وتتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و57 سنة، مرجحة أن سبب الوفاة يعود لـ”استنشاق الضحايا غازات الاحتراق السامة المنبعثة من مضخة الماء ذات المحرك الحراري الموضوع في قعر البئر بعمق نحو 15 مترًا”.

انتشال الضحايا

ولفتت الصحيفة إلى أن أعمال انتشال الضحايا في الجزائر تم بحضور مدير الحماية المدنية في ولاية سطيف، والعشرات من قوات الحماية، بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الصحة والسلطات المحلية.

وفي السياق نفسه، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، إبراهيم مراد، بتقديم واجب العزاء لعائلة الضحايا، مؤكدًا تضامن جميع الجزائريين مع عائلة ضحايا الحادث الأليم ومواساتهم في محنتهم.