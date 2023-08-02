Icon

عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار Icon لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري Icon اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر Icon انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار Icon ترشيح 11551 لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد Icon السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة Icon سرعة بديهة مواطن تنقذ طفلًا من حالة دهس وشيك بالجوف Icon ترامب: علمت أن لائحة اتهام جديدة ستوجه لي الليلة Icon لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تعزز علاقة المستفيدين بمقدمي الخدمة Icon رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس حتى مساء الغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تتراوح أعمارهم ما بين 23 و57 سنة

اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توفي 8 جزائريين اختناقًا في بئر على عمق 15 مترًا، في قرية لعمارة دائرة بني عزيز في ولاية سطيف الجزائرية، أمس الثلاثاء.

وفاة 8 أشخاص

وقالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية: إنه تم انتشال جثث 7 من الضحايا إلى جانب شخص آخر فاقد للوعي، توفي لاحقًا، بعد أن قامت قوات الحماية المدنية بتجهيز الغطّاسين، وشاحنات التدخل السريع وسيارات الإسعاف، وفقًا لما نقلته صحيفة الشروق، اليوم الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً
مروجو المخدرات في القنفذة والشمالية بقبضة الأمن

مروجو المخدرات في القنفذة والشمالية بقبضة الأمن

السعودية تختتم مشاركتها في معرض آيدف 2023

السعودية تختتم مشاركتها في معرض آيدف 2023

وكشفت مصادر محلية جزائرية أن الضحايا الثماني من عائلة واحدة، وتتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و57 سنة، مرجحة أن سبب الوفاة يعود لـ”استنشاق الضحايا غازات الاحتراق السامة المنبعثة من مضخة الماء ذات المحرك الحراري الموضوع في قعر البئر بعمق نحو 15 مترًا”.

انتشال الضحايا

ولفتت الصحيفة إلى أن أعمال انتشال الضحايا في الجزائر تم بحضور مدير الحماية المدنية في ولاية سطيف، والعشرات من قوات الحماية، بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الصحة والسلطات المحلية.

وفي السياق نفسه، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، إبراهيم مراد، بتقديم واجب العزاء لعائلة الضحايا، مؤكدًا تضامن جميع الجزائريين مع عائلة ضحايا الحادث الأليم ومواساتهم في محنتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم