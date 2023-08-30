ارتباك وفوضى في مطارات بريطانيا بسبب عطل فني

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كشفت تقارير إعلامية أن آلاف المسافرين جوًّا في العالم واجهوا تأخيرات، بعد أن تعرض نظام تخطيط ومراقبة الرحلات الجوية في بريطانيا لعطل فني، أدى إلى تباطؤ عمليات الإقلاع والهبوط في مطارات البلاد.
وأعلنت شركة NATS وهي مزود خدمات مراقبة الحركة الجوية في مطارات بريطانيا، أنها عالجت المشكلة، التي أثرت على نظامها لتخطيط للرحلات، بعد ساعات من حدوث العطل، وذلك دون الكشف عن سبب العطل الذي حدث.
وأثّر العطل الفني على قدرة المطارات البريطانية، على معالجة خطط الطيران بشكل إلكتروني، حيث تم اللجوء إلى معالجتها بطريقة يدوية، وترافق ذلك مع تقليل حركة تدفق الطائرات؛ بسبب عدم قدرة فرق العمل على معالجة عدد كبير من الرحلات بشكل يدوي.