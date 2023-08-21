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خلال النصف الأول من العام الجاري

ارتفاع أرباح “ألف ميم ياء” إلى 22.2 مليون ريال بنسبة 44.3%

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ صباحاً
ارتفاع أرباح “ألف ميم ياء” إلى 22.2 مليون ريال بنسبة 44.3%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في النصف الأول إلى 22.2 مليون ريال مقابل 15.3 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بارتفاع 44.3%.

الربح التشغيلي

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الربح التشغيلي بلغ 24.4 مليون ريال في النصف الأول مقابل 536.6 مليون 17.2 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بارتفاع 41.7%.

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حقوق المساهمين

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال النصف الأول 115.5 مليون ريال مقابل 96.5 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بنسبة 19.7%.

كما بلغت ربحية السهم 3.17 ريال خلال النصف الأول مقابل 2.2 ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بقيادة صناعة الورق، إذ ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، ليصل إلى 11501 نقطة، وبتداولات بلغت 3.703 مليار ريال.

ووفقا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 151.135 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية 11.536 تريليون ريال.

وانخفضت أسهم 111 شركة، بينما ارتفعت 105 شركات، من بين 228 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

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