ارتفاع أرباح “أمريكانا” إلى 324.9 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية إلى 542.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بـ 454.8 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2022.

سبب ارتفاع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات على أساس المثل بالمثل والتوسع المستمر في محفظة مطاعم الشركة.

ارتفاع تكلفة هوامش المبيعات

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة هوامش المبيعات، لا سيما في الربع الأول من العام 2023 ارتفاع رسوم الاستهلاك بسبب التوسع في المتاجر الجديدة.

كما عزت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى نمو المبيعات، بسبب زيادة النمو على أساس المثل بالمثل، إضافة إلى التوسع المستمر في محفظة المطاعم وتحسن هامش الربح الإجمالي.

ويأتي هذا النمو بعد التعديل الناتج عن تسجيل دفعة ضريبية في مصر بقيمة 95,6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022 وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق جاء على الرغم من ارتفاع المبيعات على أساس المثل بالمثل، وموسم العيد وبرنامج توسيع محفظة مطاعم الشركة.