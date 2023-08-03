انخفاض أرباح “أسترا الصناعية” 53% إلى 115 مليون ريال ارتفاع أرباح “أمريكانا” إلى 324.9 مليون ريال انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 10 مناطق محمد بن سلمان وضع الرياض في مكانة عالمية لا ينافسها فيها أحد انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين إنطلاق فعاليات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا نقل 680 ألف برميل من صافر لسفينة بديلة خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي قتلى وجرحى في اشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة
ارتفعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية إلى 542.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بـ 454.8 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات على أساس المثل بالمثل والتوسع المستمر في محفظة مطاعم الشركة.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة هوامش المبيعات، لا سيما في الربع الأول من العام 2023 ارتفاع رسوم الاستهلاك بسبب التوسع في المتاجر الجديدة.
كما عزت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى نمو المبيعات، بسبب زيادة النمو على أساس المثل بالمثل، إضافة إلى التوسع المستمر في محفظة المطاعم وتحسن هامش الربح الإجمالي.
ويأتي هذا النمو بعد التعديل الناتج عن تسجيل دفعة ضريبية في مصر بقيمة 95,6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022 وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق جاء على الرغم من ارتفاع المبيعات على أساس المثل بالمثل، وموسم العيد وبرنامج توسيع محفظة مطاعم الشركة.