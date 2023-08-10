ارتفاع أرباح “جمجوم فارما” إلى 86 مليون ريال

سجلت شركة مصنع جمجوم للأدوية صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 86.3 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 50.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 71.2%%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023 يونيو 30 ( 6 أشهر).

إجمالي الربح

وبلغ الربح التشغيلي 92.6 مليون ريال في الربع الثاني مقابل57.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 60.7%.

كما بلغ إجمالي الربح 198.1 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 153.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 29.3%.

صافي الربح

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الفترة الحالية 170.7 مليون ريال مقابل 94 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 81.5%.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 2.44 ريال مقابل 1.34 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.