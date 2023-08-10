ارتفاع أرباح “جمجوم فارما” إلى 86 مليون ريال

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سجلت شركة مصنع جمجوم للأدوية صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 86.3 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 50.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 71.2%%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023 يونيو 30 ( 6 أشهر).
وبلغ الربح التشغيلي 92.6 مليون ريال في الربع الثاني مقابل57.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 60.7%.
كما بلغ إجمالي الربح 198.1 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 153.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 29.3%.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في الفترة الحالية 170.7 مليون ريال مقابل 94 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 81.5%.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 2.44 ريال مقابل 1.34 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.