Icon

مروجو المخدرات في القنفذة والشمالية بقبضة الأمن Icon أمير تبوك يسلم 202 أسرة مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنين Icon إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان Icon آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير Icon التشكيل المتوقع لـ النصر بعد ضم ساديو ماني Icon تسويق إنتاج 11 مليون نخلة بمهرجان بريدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سويسرا بذكرى اليوم الوطني Icon وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة Icon شرط يُعطل انتقال ماركو فيراتي إلى الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
خلال الربع الثاني

ارتفاع أرباح “رتال” 71 مليون ريال

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
ارتفاع أرباح “رتال” 71 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أرباح شركة رتال إلى 112.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023، بنسبة 20% مقارنة بأرباح 93.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات إلى 583.0 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023م مقابل 409.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة النصر ضد الإنتر والقناة الناقلة

موعد مباراة النصر ضد الإنتر والقناة الناقلة

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

إجمالي أرباح الشركة

وارتفع إجمالي الربح إلى 153.9 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023م، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 30.2%

وارتفعت الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 41.3 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023م، مقابل 9.2 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2022م جاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بمعدل سنوي 39.9٪ لتصل إلى 34,4 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023م.

سبب ارتفاع الأرباح

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات إلى 263.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م، وهو نمو سنوي بمعدل 96.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يرجع إلى نمو إيرادات عقود التطوير التي ارتفعت إلى 227.9 مليون ريال وهو نمو سنوي بمعدل 207.3% وارتفاع إجمالي الربح إلى 78.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م،

وارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 40.8 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقابل 6.9 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2022م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم