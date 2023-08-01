ارتفاع أرباح “رتال” 71 مليون ريال

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ارتفعت أرباح شركة رتال إلى 112.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023، بنسبة 20% مقارنة بأرباح 93.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات إلى 583.0 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023م مقابل 409.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي الربح إلى 153.9 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023م، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 30.2%
وارتفعت الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 41.3 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023م، مقابل 9.2 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2022م جاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بمعدل سنوي 39.9٪ لتصل إلى 34,4 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2023م.
كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات إلى 263.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م، وهو نمو سنوي بمعدل 96.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يرجع إلى نمو إيرادات عقود التطوير التي ارتفعت إلى 227.9 مليون ريال وهو نمو سنوي بمعدل 207.3% وارتفاع إجمالي الربح إلى 78.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م،
وارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 40.8 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقابل 6.9 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2022م.