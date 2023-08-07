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في الربع الثاني من العام الجاري

ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
ارتفاع أرباح “رعاية” 14% إلى 48 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر )

وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى ارتفاع أرباح “رعاية” بنسبة 14% إلى 48 مليون ريال في الربع الثاني.

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مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 24.30 نقطة ليقفل عند مستوى 11351.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر انخفاضاً

وكانت أسهم شركات: أنابيب السعودية، ووقت اللياقة، وعلم، والأول، والرخيف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: نادك، والسعودي الألماني الصحية، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وتوبي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.53% و10.00%.

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