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بنسبة 22% في الربع الثاني

ارتفاع أرباح سليمان الحبيب إلى 487 مليون ريال

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ صباحاً
ارتفاع أرباح سليمان الحبيب إلى 487 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 (ستة أشهر).

وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 22% في الربع الثاني إلى 487 مليون ريال.

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مؤشر الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 102.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11375.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، ومسك، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، والسعودي الفرنسي، ونسيج، والبلاد الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 5.56%.

سوق الأسهم الموازية

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، والأهلي، وأرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 73.18 نقطة ليقفل عند مستوى 24634.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

 

 

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