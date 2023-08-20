ارتفاع أرباح “ماربل ديزاين” إلى 10.6 ملايين ريال

الوجبات المدرسية المنزلية تقي الطلاب من تقلبات السكري تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة ممارسة مهنة حفر الآبار تقلبات جوية بمعظم المناطق حتى الخميس والدفاع المدني يُحذر هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة ميسي يُتوج بأول ألقابه مع Inter Miami ويصبح الأكثر تتويجًا في العالم ضبط مروج وإحباط تهريب القات بحائل وجازان وفاة 18 شخصاً إثر تصادم حافلة ركاب مع شاحنة في باكستان مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض إنقاذ معتمرة نيجيرية من جلطة دماغية بمكة إنذار أحمر لـ عسير ومكة: أمطار غزيرة للمساء
أعلنت شركة مصنع تصميم الرخام “ماربل ديزاين” عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 10.640 ملايين ريال خلال النصف الأول من 2023، وذلك بارتفاع بنسبة 8.5%، مقارنة بـ 9.8 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن السبب في زيادة صافي الربح يعود إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة الرئيسية لتصل إلى 26.8 مليون ريال مقابل 25.27 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة نمو 6.01 %.
هذا بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 881.68 ألف ريال بنسبة 428.69 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.