ارتفاع أرباح “ماربل ديزاين” إلى 10.6 ملايين ريال

أعلنت شركة مصنع تصميم الرخام “ماربل ديزاين” عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 10.640 ملايين ريال خلال النصف الأول من 2023، وذلك بارتفاع بنسبة 8.5%، مقارنة بـ 9.8 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

سبب زيادة الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن السبب في زيادة صافي الربح يعود إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة الرئيسية لتصل إلى 26.8 مليون ريال مقابل 25.27 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة نمو 6.01 %.

هذا بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 881.68 ألف ريال بنسبة 428.69 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.