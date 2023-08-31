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وسط بيانات عن توسع اقتصادي ضعيف في الصين

ارتفاع أسعار النفط بفعل نقص الإمدادات الأمريكية

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط بفعل نقص الإمدادات الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بشح الإمدادات الأمريكية.

في الوقت ذاته تتجه الأنظار إلى بيانات نشاط المصانع في الصين التي تصدر في وقت لاحق اليوم، وسط بيانات عن توسع اقتصادي ضعيف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر (التي ينقضي أجلها اليوم) بمقدار 14 سنتاً، أو بنسبة 0.16 بالمئة، لتصل إلى 86 دولاراً للبرميل. كما ارتفع عقد نوفمبر، الأكثر نشاطاً، بمقدار 10 سنتات أو ما يعادل 0.12 بالمئة ليصل إلى 85.34 دولار.

خام غرب تكساس

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10 سنتات، أو بنسبة 0.13 بالمئة، لتصل إلى 81.74 دولار.

وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع بفضل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت انخفاضاً في إمدادات الخام أكثر من المتوقع بالإضافة إلى التطورات في الغابون، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مما أثار المخاوف من تعطل في إمدادات النفط وقدم دعماً إضافياً للأسعار أمس الأربعاء.

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