ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات عالية حول العالم

مخزونات ضعيفة

تتوقع “وود ماكنزي” (Wood Mackenzie) للاستشارات، أن تنخفض مخزونات الوقود على شاكلة الديزل في شمال غرب أوروبا في الأشهر المقبلة. وفي حين أن هذا أمر معتاد في هذا الوقت من العام، فإن المخزونات حالياً أقلّ من المعايير التاريخية، لكنها مرتفعة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، بحسب “بلومبرغ”.

وقالت إيما هوشام، محللة الأبحاث لأسواق التكرير والمنتجات النفطية في “وود ماكنزي”: “توقعاتنا الحالية لإمدادات الديزل/زيت الغاز في أوروبا شحيحة، مدفوعة بانخفاض كميات الديزل/زيت الغاز المتوقع استخلاصها من مزيج النفط الخام الأخفّ، والتحول إلى وقود الطائرات، وانقطاع المصافي غير المخطط له (بسبب الصيانة). من المتوقع أن يزداد الطلب على أساس شهري حتى نوفمبر”.

قرارات السعودية وروسيا

وأضافت أن التحوّل إلى خام أقلّ كثافة، نتيجة خفض السعودية وروسيا ودول أخرى الإنتاج، قلّص إمدادات الدول الأوروبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من وقود الديزل بأكثر من 1.6% في يوليو مقارنة بالمتوسط التاريخي.

وفي خضمّ أزمة الإمدادات الحالية، تراقب الأسواق الصين من كثب مع ترقُّب مصافيها جولة حكومية جديدة من حصص تصدير الوقود، ستسمح لها بالحفاظ على إمداداتها منه. وفي حين أن التدفقات الصينية الوفيرة يمكن أن تساعد على تخفيف الشحّ الحالي، يُحتمل ألا تفعل ذلك هذه المرة.

شحنات الديزل الصينية

وقال جيانان صن محلّل النفط في “إنرجي أسبكتس”، إنه من غير المرجح أن تكون في شحنات الديزل الصينية زيادة، حتى بعد إعلان الحصص. وأضاف أن الطلب المحلّي على الديزل في الصين زاد على نحو مفاجئ، مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية أكثر من المتوقع لتعويض خسائر سوق العقارات. وقال صن إنه نتيجة لذلك لم تتراكم المخزونات حتى خلال مواسم ضعف الطلب.

وفي الولايات المتحدة تواصل أسعار بيع الديزل في محطات الوقود الارتفاع منذ أواخر يوليو، لدرجة أنها ساهمت في التضخم أكثر من البنزين في أغسطس. ولم تتمكن شركات التكرير الأميركية من تكوين مخزونات هذا الصيف، وهي الفترة النموذجية لنمو العرض بين مواسم المحاصيل وقبل تدفئة الشتاء، لأن ظروف السوق تجعل من التخزين مغامرة خاسرة، على غرار العام الماضي.

رهانات الصعود

وستخضع مصفاة إيرفينغ في شرق كندا، المورد الرئيسي لـ”نيو إنغلاند”، لأعمال صيانة رئيسية تستمرّ سبعة أسابيع اعتباراً من سبتمبر، وهذا يترك المنطقة البعيدة عن خطوط الأنابيب تحت رحمة الشحنات المنقولة بحراً من مناطق أبعد.