ارتفاع الحرارة يجعل بعض الأماكن في العالم غير قابلة للعيش

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن مع استمرار ارتفاع درجت الحرارة سيجعل مواقع من العالم غير قابلة لعيش بعض الكائنات الحية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف متحدث الأرصاد، خلال مداخلة مع قناة العربية، أن المعايير العالمية الصادرة من منظمة الأرصاد العالمية تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة تتجاوز الخمسين درجة مئوية بدرجة أو درجتين.

التطرف المناخي

وأردف القحطاني، أن التطرف المناخي الذي أعلنته منظمة الأرصاد العالمية مصطلح علمي يتضمن دراسة المتغيرات المناخية في العالم، وستكون بعض المناطق غير مناسبة للنباتات.

موجة حارة

في وقت سابق، توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء من حارة إلى حارة جدًّا نهارًا، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق السعودية والخليج.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن أجواء المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية معتدلة نهارًا، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلًا.

كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، حيث تمتد الأمطار إلى أجزاء من اليمن وعُمان، بالإضافة إلى هبوب رياح خفيفة ومتوسطة وأحيانًا شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية وشمال الشرقية.