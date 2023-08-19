ارتفاع الحركة الشرائية بأسواق الشمالية مع العودة إلى المدارس

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس غدًا دوري روشن يجمع ميريح ديميرال بـ رونالدو مجددًا الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود جداول الحصص الدراسية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي مجلس الأمن الروسي: لا مفر من هزيمة الغرب في أوكرانيا 8 حالات يتم فيها تعليق الدراسة 21 جامعة تشهد العودة لنظام الفصلين غدًا أجواء خيالية تُصاحب حفل نيمار أمام 60 ألف هلالي السديس يزور وكالة المسجد النبوي غدًا للاطمئنان على خطط شؤون الأئمة فوز ثمين لـ أبها ضد الرائد بهدف
تشهد مختلف الأسواق التجارية ومحال الأقمشة بمنطقة الحدود الشمالية إقبالًا لافتًا لتأمين الاحتياجات تزامنًا من العودة إلى المدارس، حيث بدأت الأسواق والمكتبات ومحال القرطاسيات في عرض البضائع المتنوعة من ملبوسات ومستلزمات تتناسب من كل الفئات العمرية والتي تشكل المراييل للطالبات وإكسسوارات وأحذية وحقائب ومستلزمات أخرى.
وأوضح عدد من مسؤولي المبيعات بمحال الأقشمه ارتفاع الحركة الشرائية خلال الفترة الحالية، حيث يحرصون على وفرة المعروض بما يتناسب مع مرحلة العودة للمدارس.