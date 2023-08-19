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لتأمين الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة

ارتفاع الحركة الشرائية بأسواق الشمالية مع العودة إلى المدارس

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
ارتفاع الحركة الشرائية بأسواق الشمالية مع العودة إلى المدارس
المواطن - واس

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تشهد مختلف الأسواق التجارية ومحال الأقمشة بمنطقة الحدود الشمالية إقبالًا لافتًا لتأمين الاحتياجات تزامنًا من العودة إلى المدارس، حيث بدأت الأسواق والمكتبات ومحال القرطاسيات في عرض البضائع المتنوعة من ملبوسات ومستلزمات تتناسب من كل الفئات العمرية والتي تشكل المراييل للطالبات وإكسسوارات وأحذية وحقائب ومستلزمات أخرى.

ارتفاع الحركة الشرائية

وأوضح عدد من مسؤولي المبيعات بمحال الأقشمه ارتفاع الحركة الشرائية خلال الفترة الحالية، حيث يحرصون على وفرة المعروض بما يتناسب مع مرحلة العودة للمدارس.

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