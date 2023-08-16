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تمت السيطرة على حريق أعقب الانفجار

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الدومينيكان لـ 25 قتيلًا

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الدومينيكان لـ 25 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع في منطقة تجارية بمدينة سان كريستوبال جنوبي جمهورية الدومينيكان، يوم الاثنين، إلى 25 قتيلًا وانتشال 25 جثة حتى الآن.

حريق ضخم

وذكر مدير الحماية المدنية ديلفون أنطونيو رودريغيز أنّ الحريق الضخم الذي أعقب الانفجار تمّت السيطرة عليه بنسبة 90%، وتمّ احتواء الحريق، وفقًا لقناة سين الإخبارية.

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هذا وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بوقوع 11 قتيلًا و59 جريحًا في الانفجار.

من المعروف أنه عصر الاثنين قرابة الساعة 15:10 (19:10 توقيت غرينتش) هزّ انفجار قويّ الحيّ التجاري في سان كريستوبال، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه، متسبّبًا أيضًا في اندلاع حريق ضخم. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه حتى الآن أسباب الكارثة.

صدمة وحزن شديدان

كما حضر رئيس الجمهورية لويس أبي نادر الأربعاء قداسًا عن أرواح الضحايا واجتمع لاحقًا بوزراء حكومته وبفرق الطوارئ، وقال أبي نادر: “إنّه حدث صدمنا جميعًا. نشعر بصدمة وحزن شديدين”.

يشار إلى أن مدينة سان كريستوبال تقع على بُعد أقلّ من 30 كيلومترًا من العاصمة سانتو دومينغو.

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