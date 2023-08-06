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للفترة المنتهية في 2023-06-30

ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “حلواني إخوان”، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.

ارتفاع خسائر حلواني إخوان

وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى ارتفاع الخسائر بنسبة 1555% إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني.

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وأوضحت الشركة، أن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

سبب تسجيل الخسائر

– انخفاض مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية.

– انخفضت مبيعات الشركة الموحدة بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري على الرغم من زيادة مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري في جمهورية مصر العربية.

– انخفاض إجمالي الربح للشركة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة انخفاض المبيعات و ارتفاع متوسط أسعار المخزون من المواد الأولية.

– تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية.

– زيادة تكلفة التمويل وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الفائدة والمقررة من البنك المركزي السعودي.

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