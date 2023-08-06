ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني

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أعلنت شركة “حلواني إخوان”، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.
وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى ارتفاع الخسائر بنسبة 1555% إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني.
وأوضحت الشركة، أن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
– انخفاض مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية.
– انخفضت مبيعات الشركة الموحدة بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري على الرغم من زيادة مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري في جمهورية مصر العربية.
– انخفاض إجمالي الربح للشركة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة انخفاض المبيعات و ارتفاع متوسط أسعار المخزون من المواد الأولية.
– تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية.
– زيادة تكلفة التمويل وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الفائدة والمقررة من البنك المركزي السعودي.