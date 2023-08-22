أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء اليوم.. افتتاح طريق عقبة شعار بعد إغلاقه 4 أشهر أمطار غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.91 ريال للجرام طيران ناس يدشن رحلات مباشرة بين جدة وأوش في قيرغيزستان أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق بايدن يأمل في لقاء محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في الهند المؤتمرات العمرانية بهرجة إعلامية دون نتائج ملموسة الدولار يتراجع عالميًّا بعد مكاسب خمسة أسابيع متتالية تنويه من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 228.47 ريال، أي ما يعادل نحو 60.93 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 209.43 ريال، أي ما يعادل نحو 55.85 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 199.91 ريال، أي ما يعادل نحو 53.31 دولار، وعيار 18 وصل إلى 171.35، أي ما يعادل نحو 45.69 دولار.