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عيار 24 بسعر 228.47 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.91 ريال للجرام

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.91 ريال للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 228.47 ريال، أي ما يعادل نحو 60.93 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 209.43 ريال، أي ما يعادل نحو 55.85 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 199.91 ريال، أي ما يعادل نحو 53.31 دولار، وعيار 18 وصل إلى 171.35، أي ما يعادل نحو 45.69 دولار.

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