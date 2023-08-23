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عيار 24 بسعر 228.83 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 200.23 ريال

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 200.23 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء ، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 228.83 ريال، أي ما يعادل نحو 61.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 209.76 ريال، أي ما يعاد نحو 55.94 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 200.23 ريال، أي ما يعادل نحو 53.39 دولار، وعيار 18 وصل إلى 171.63، أي ما يعادل نحو 45.77 دولار.

 

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