أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين تحسن طفيف بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع أمريكي يبتكر حيلة ماكرة للتخلص من إزعاج جاره طريقة احتيال جديدة على الواتساب خسر فيها مواطن 20 ألف ريال نابولي يهزم ساسولو بهدفين أسعار عملات دول بريكس مقابل الريال اليوم الاثنين 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها إيقاف وزيرة الخارجية الليبية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 230.88 ريال، أي ما يعادل نحو 61.57 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.64 ريال، أي ما يعادل نحو 56.44 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.02 ريال، أي ما يعادل نحو 53.87 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.16، أي ما يعادل نحو 46.18 دولار.