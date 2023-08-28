Icon

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon تحسن طفيف بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع Icon أمريكي يبتكر حيلة ماكرة للتخلص من إزعاج جاره Icon طريقة احتيال جديدة على الواتساب خسر فيها مواطن 20 ألف ريال Icon نابولي يهزم ساسولو بهدفين Icon أسعار عملات دول بريكس مقابل الريال اليوم الاثنين Icon 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها Icon إيقاف وزيرة الخارجية الليبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عيار 24 بسعر 230.88 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 230.88 ريال، أي ما يعادل نحو 61.57 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.64 ريال، أي ما يعادل نحو 56.44 دولار.

قد يهمّك أيضاً
أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة

أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة

كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق

كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.02 ريال، أي ما يعادل نحو 53.87 دولار، وعيار 18 وصل إلى 173.16، أي ما يعادل نحو 46.18 دولار.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة
مشاهير

عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة

مشاهير
بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي
السعودية اليوم

بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على...

السعودية اليوم
إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ 45
الرياضة

إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ...

الرياضة
ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا

ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا
ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا
العالم

ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا

العالم
السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته
السعودية اليوم

السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته

السعودية اليوم
تقارير ترجح إسقاط طائرة بريغوجين بعبوة ناسفة
العالم

تقارير ترجح إسقاط طائرة بريغوجين بعبوة ناسفة

العالم
مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران ويز إير رغم الإخفاق
العالم

مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران...

العالم