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عيار 24 بسعر 231.12 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.2 ريال

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.2 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 231.12 ريال، أي ما يعادل نحو 61.63 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.86 ريال، أي ما يعادل نحو 56.50 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 202.23 ريال، أي ما يعادل نحو 53.93 دولار، وعيار 18 وصل إلى173.34، أي ما يعادل نحو 46.22 دولار.

 

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