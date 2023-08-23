ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط ترقب للفائدة

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تداولات أمس الثلاثاء، وسط تقلبات سوق الأسهم ومع ترقب الأسواق لاجتماع جاكسون هول الخميس القادم.

ارتفاع العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند التسوية، بنسبة 0.15% أو ما يعادل ثلاثة دولارات فقط إلى 1926 دولارًا للأوقية.

وقال “كومرتس بنك” في مذكرة صدرت أمس: إن صعود الذهب سيواجه صعوبات في المستقبل القريب، لكن زيادة توقعات الأسواق بشأن ضعف النمو الاقتصادي في المراحل القادمة سوف تعمل على تعافي أسعار الذهب سريعًا.

ترقب لاجتماع محافظي البنوك

وصرح “توماس باركين” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية ريتشموند اليوم، بأنه يجب على المركزي الأمريكي الدفاع عن مستهدفاته بخفض معدل التضخم إلى 2% للحفاظ على مصداقيته لدى الجمهور.

وقال الخبير الاقتصادي محمد العريان: إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” سوف يركز في الغالب على مشكلات السياسة النقدية قصيرة الأمد، خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول الخميس القادم.

أسعار الذهب في السعودية

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 228.47 ريال، أي ما يعادل نحو 60.93 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 209.43 ريال، أي ما يعادل نحو 55.85 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 199.91 ريال، أي ما يعادل نحو 53.31 دولار، وعيار 18 وصل إلى 171.35، أي ما يعادل نحو 45.69 دولار.