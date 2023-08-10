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مقارنة بشهر مايو الماضي

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لـ الإنتاج الصناعي خلال يونيو بنسبة 0.5%

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لـ الإنتاج الصناعي خلال يونيو بنسبة 0.5%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو 2032 بنسبة 0.5% ، مقارنة بشهر مايو من العام ذاته.

الإنتاج الصناعي

وأظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% على أساس سنوي بتأثير مباشر من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

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مؤشر الرقم القياسي

فيما استمر كل من مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز في تحقيق ارتفاعات سنوية متتالية بلغت نسبتها خلال شهر يونيو من العام الحالي 10,1 % و 25% على التوالي، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022 م.

يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

 

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