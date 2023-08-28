ارتفاع مبيعات موسم عنيزة للتمور بنسبة 35%

سجّلت مبيعات موسم عنيزة الدولي للتمور، الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة مع شريكها الإستراتيجي بلدية عنيزة، وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 35% مقارنة مع مبيعات منتصف الموسم العام الماضي.

توازن الأسعار

وبيّن أمين عام غرفة عنيزة المدير التنفيذي للموسم عادل بن يحي الرشيد، أن توازن الأسعار أسهم في ارتفاع المبيعات، حيث أن التصدير الخارجي لعب دورًا مهمًا في حجم المبيعات، إذ أن الاتصال المباشر بين تجّار التمور في عنيزة والمستوردين من الخارج وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، يحمل طابع الثقة المتبادلة نظرًا لطول فترة التعامل السابق بين التجار والمستوردين.

الرياض وتمور عنيزة

وأضاف الرشيد، أنّ تجار التمور من داخل منطقة القصيم ومناطق المملكة، وبخاصة المدن الرئيسة الثلاث استفادوا من توزان الأسعار، حيث سجّل يوم أمس، مغادرة عددٍ كبيرٍ من المركبات المخصصة لنقل التمور إلى منطقة الرياض، ثاني أفضل مستورد لتمور عنيزة بعد منطقة مكة المكرمة، كما أن التجار التقليديين متواجدين منذ اليوم الأول لانطلاقة الموسم، مشيرًا إلى أن شركات تصنيع التمور لعبت دورًا مهمًا في المشتريات اليومية، إذ يوجد في ساحة المزاد يوميًا مناديب وخبراء من شركات التمور من داخل وخارج المملكة.