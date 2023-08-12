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ارتياح وسعادة بعد ظهور المعيقلي في اتم الصحة والعافية

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
ارتياح وسعادة بعد ظهور المعيقلي في اتم الصحة والعافية
المواطن - فريق التحرير

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بعد اقل من ٢٤ ساعة من الوعكة الصحية التي المت به وهو يؤدي صلاة الجمعة في المسجد الحرام ، ظهر إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر المعيقلي بصحة جيدة بعد الوعكة الصحية التي داهمته أثناء إمامته صلاة ظهر أمس (الجمعة) بالمسجد الحرام.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها منسوبو وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين للدكتور المعيقلي في منزله ،حيث بدا مبتسماً وهو في أتم الصحة.

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وكان الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام قد تعرض لوعكة صحية خلال اداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام ، والذي منعه من اكمال الصلاة، مما ادى لاستكمال معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس للصلاة .

وابدى المتابعون والمغردون ارتياحا كبيرا بعد مشاهدتهم صور الشيخ المعيقلي وهو في اتم الصحة والعافية.

وكان معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قد اطمئن على صحة ⁧ فضيلة امام وخطيب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام الشيخ ⁧ماهر المعيقلي داعيا معاليه الله سبحانه ان يمن على فضيلة الشيخ المعيقلي بتمام الصحة والعافية

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