ازدهار شعبية ترامب في استطلاعات الرأي بعد قرار محاكمته

وأثناء هذه التحديات القانونية استمرت حملة ترامب الانتخابية دون انقطاع، بل حتى أنها ازدادت نجاحًا ونموًا. ولم تؤثر المشاكل القانونية المتفاقمة التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وضعه باعتباره المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، تم توجيه اتهامين إلى الرئيس السابق، مرة في نيويورك حيث وجهت إليه تهمة تزوير سجلات تجارية ومرة أخرى في محكمة فيدرالية، إذ قال ممثلو الادعاء إنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في قصره الخاص في مارالاغو بعد أن ترك منصبه وعرقل جهود الحكومة لاستعادتها.

تقدم ترامب باستطلاعات الرأي

ووفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي أجرته مؤسسة “فايف ثيرتي إيت” يوم الاثنين الماضي، حصل ترامب على 53%، بينما حصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على 16%، وبذلك يتقدم ترامب على أقرب منافسيه ديسانتيس بـ 37 نقطة.

وتشير الاستطلاعات أيضا إلى عدم حصول أي فرد من ضمن الـ 14 مرشحًا على أكثر من 6% من تأييد الناخبين، حيث أكثر من نصفهم لم يحصل حتى على 1%.

متوسط استطلاعات الرأي وبالنظر إلى متوسط استطلاعات الرأي الصادر منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، فقد تقدم ترامب على منافسه ديسانتيس بواقع نقطتين فقط (41 % إلى 39 %) حينها. لكن الأرقام الحالية تبين أن نجم ديسانتيس بدأ يبهت بينما ظل دعم وتأييد ترامب قويًا للغاية.

ومنذ الأسبوع الأول لشهر أبريل/ نيسان الماضي، عندما أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق توجه له لائحة اتهامات جنائية، ازدادت قوة التأييد والدعم له.