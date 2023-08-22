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مع توقعات بهطول أمطار غزيرة

ازدياد كثافة السحب الركامية الرعدية على مرتفعات 4 مناطق

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
ازدياد كثافة السحب الركامية الرعدية على مرتفعات 4 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صور رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، عن ازدياد تكون السحب الركامية الرعدية على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة والتي تتحرك باتجاه الغرب مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع حبات البرد وخطر تكون السيول، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

تأثير السحب الركامية

وأضاف المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس” أنه من المتوقع امتداد تأثير هذه الحالة إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق مع ازدياد كثافتها، وتستمر حتى ساعات المساء.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

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