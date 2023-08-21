استاد لوسيل يستضيف افتتاح ونهائي كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023، عن إقامة المباراة الافتتاحية والمواجهة النهائية على استاد لوسيل.

بطولة كأس آسيا 2023

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير المقبل وحتى العاشر من شهر فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

الافتتاح والنهائي في استاد لوسيل

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيانها، أن استاد لوسيل سيفتتح المباراة الأولى في كأس آسيا 2023، والتي ستجمع قطر ولبنان، ضمن المجموعة الأولى، يوم 12 يناير، وتم تعديل موعد انطلاق المواجهة إلى الساعة السابعة مساء.

كما سيحتضن استاد لوسيل المباراة النهائية التي ستُقام، يوم السبت الموافق 10 فبراير، عند الساعة السادسة مساء، بعد استضافته لنهائي النسخة الماضية من بطولة كأس العالم 2022، والتي توج بها منتخب الأرجنتين.

وكان من المقرر أن تُقام المباراتين الافتتاحية والنهائية على استاد البيت، كما أُعلن في شهر أبريل الماضي، قبل أن تُقرر اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، إقامتهما على لوسيل.

ويتسع استاد لوسيل لـ88 ألف متفرج، حيث سيكون من ضمن أكبر الملاعب في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بعد استاد اريامهر “آزادي حالياً” في طهران، والذي استقبل 100 ألف متفرج في نهائي نسخة عام 1976 بين إيران الإسلامية، واستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا الذي يتسع لـ88 ألفًا و83 متفرجًا، واستضاف 7 مباريات في نسخة 2007.

وأضافت اللجنة في بيانها: “في أعقاب تأكيد إضافة استاد لوسيل ليكون الملعب التاسع في كأس آسيا، وبعد الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الوظيفية الأساسية مثل النقل والمواقع وعمليات المباريات والمحافظة على أرضيات الملاعب، فقد تم إجراء تغييرات إضافة على البرنامج الرسمي لمباريات كأس آسيا 2023”.