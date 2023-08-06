استبدال الصمام الميترالي ينقذ حياة مريض في الرياض

نجح فريق طبي في مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب بمدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني في إجراء عملية استبدال الصمام الميترالي لمريض ثمانيني يعاني من مشاكل صحية متعددة.

استبدال الصمام الميترالي

وأوضح الفريق الطبي المشرف على الحالة أن المريض حضر إلى طوارئ المدينة الطبية بعد تعرضه لصعوبة في التنفس وضعف في الجسم بشكل عام، وتبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية أنه يعاني من ارتجاع شديد في الصمام الميترالي، وقرر الفريق بعد دراسة الحالة وخطورتها عمل استبدال للصمام الميترالي من خلال فتحة صغيرة عن طريق الجهة اليسرى للقفص الصدري، بواسطة القسطرة، وذلك بدلاً من إجراء عملية القلب الروتينية التقليدية.

وبيّن الفريق أنه تم نقل المريض بعد العملية لقسم العناية المركزة لمتابعة وضعه الصحي حتى الاستقرار ومتابعة الخطة العلاجية في المتابعة الدورية لحالته حتى اختفى ضيق التنفس وعاد المريض لممارسة حياته بشكل طبيعي بفضل الله وخروجه بالسلامة من المستشفى، مؤكداً أن هذا النوع من الحالات يعد معقداً نتيجة عامل السن والحالة الصحية العامة للمريض، ولكن بوجود التقنيات الحديثة وجهود الفريق الطبي السعودي تمت العملية بنجاح وتحقيق نتائج إيجابية.