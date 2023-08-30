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التخطيط لإنشاء بطولة إقليمية مقرها المملكة

استثمارات سعودية بـ 100 مليون دولار بدوري أمريكي للمقاتلين المحترفين

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
استثمارات سعودية بـ 100 مليون دولار بدوري أمريكي للمقاتلين المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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وقعت شركة “سرج للاستثمارات الرياضية” اتفاقية استثمارية، تمتلك بموجبها حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين الأمريكي “بي أف إل” (PFL).

الاستثمار بدوري المقاتلين المحترفين

وأفادت وكالة “بلومبرغ”، بأن الشركة السعودية التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من العام، ستصبح مستثمراً في دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بطولة جديدة سيتم إطلاقها عام 2024، وذلك وفق المصدر نفسه.

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وتهدف الاتفاقية الاستثمارية إلى تسريع وتيرة التوسع العالمي لدوري المقاتلين المحترفين، واستقطاب أبرز المقاتلين، وتوسيع قاعدته الجماهيرية، بينما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير نشرته في وقت سابق من اليوم الأربعاء أنها تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.

بطولة إقليمية

وسيكون هذا الدوري الذي تم الإعلان عنه، واحداً من ست بطولات إقليمية يتنافس فيها فنانو الدفاع عن النفس، ثم يواصلون القتال في بطولة عالمية.

وكان “بي أف إل” أطلق دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة أوروبا (PFL Europe) في عام 2023، ليصبح بذلك الدوري الإقليمي الأول من نوعه.

أكثر الدوريات شعبية

وتقول “بي إف إل” إنها ثاني أكثر الدوريات شعبية في فنون القتال المختلطة من حيث عدد المشاهدين بعد “يو إف سي” (UFC).

وبموجب الاتفاقية؛ سيتعاون الطرفان في تطوير واستضافة نزالات قتالية كبرى في السعودية. واستضافت السعودية بالفعل مباريات ملاكمة رفيعة المستوى، ومن المخطط أن تستضيف نزالاً بين بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري، وفنان القتال المختلط فرانسيس نغانو في أكتوبر.

مشروع ناشئ

انطلقت أولى بطولات دوري المقاتلين المحترفين في عام 2018، مما يجعله مشروعاً ناشئاً نسبياً في رياضات القتال. ويدير بطولة موسمية عادية ونظاماً للتصفيات يقوم على الإقصاء المباشر. يحصل أبطال كل فئة وزنية على مبلغ مليون دولار.

تشمل قائمة مستثمري الدوري حالياً: أليكس رودريغز اللاعب السابق لفريق يانكيز، وجيمي إيوفين مؤسس العلامة التجارية “Beats by Dre”، وتيد ليونسيس المالك لفريق ويزاردز، وواشنطن ميستيكس في رابطة السيدات لكرة السلة الوطنية (الأميركية)، وفريق واشنطن كابيتالز في دوري الهوكي الوطني (الأميركي)، بالإضافة إلى النجم كيفن هارت ومغني الراب ويز خليفة، وفق “بلومبرغ”.

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