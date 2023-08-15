استثمارات صندوق الاستثمارات في وول ستريت تصل لـ 38.9 مليار دولار

ارتفعت قيمة محفظة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في سوق الأسهم الأمريكية بنسبة 9.6% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 38.9 مليار دولار.

ارتفاع استثمارات الصندوق

وقالت وكالة “بلومبرغ” في تقريرها الثلاثاء: إنه بحسب بيانات “13 إف” (13F) تخارج صندوق الاستثمارات العامة السعودي من شركة بابلون هولدنغز (Babylon Holdings)، بينما زاد حصته في شركة “لوسيد”، حيث تمثل قيمة حصة الصندوق في شركة صناعة السيارات الكهربائية 24% من إجمالي قيمة استثماراته في السوق الأمريكي، فيما خفّض حصته في شركة “أفيري دينيسون كورب” (Avery Dennison Corp).

اشترى الصندوق في شركة صناعة السيارات الكهربائية “لوسيد” 265.7 مليون سهم في الربع الثاني لترتفع حصته بنسبة 24% إلى 1.37 مليار سهم بقيمة 9.47 مليار دولار، تمثل 60% من أسهم الشركة.

استثمارات علي بابا غروب هولدنغ

واشترى صندوق الاستثمارات العامة 45544 سهمًا في شركة “أير برودكتس آند كيميكالز” ليرفع حصته بنسبة 1.7% إلى 2.75 مليون سهم بقيمة 823.2 مليون دولار، تمثل 1.2% من إجمالي أسهم الشركة.

وحاز صندوق الاستثمارات العامة 421,425 شهادة إيداع أمريكية في شركة علي بابا غروب هولدنغ، لتصل حيازاته إلى 1.46 مليون شهادة بقيمة 121.4 مليون دولار

وفي المقابل، انخفضت حصة صندوق الاستثمارات العامة بشركة أفيري دينيسون بنسبة 23% مع بيعه 193،601 سهم في الربع الثاني، لتصل ملكيته الحالية إلى 655،056 بقيمة 112.5 مليون دولار.

حيازات صندوق الاستثمارات العامة بالشركات

وجاء ترتيب أعلى حيازات صندوق الاستثمارات العامة في الشركات العالمية التي تتجاوز ملكية الصندوق بها 1% بنهاية يونيو الماضي كالتالي: