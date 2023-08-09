استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع

كشفت تقارير إعلامية أن 94 من مشجعي كرة القدم الكروات مثلوا أمام ممثلي الادعاء في أثينا اليوم الأربعاء، في أعقاب الاشتباكات العنيفة بين مشجعي ناديي دينامو زغرب الكرواتي وأيك أثينا اليوناني، التي شهدت طعن رجل يوناني حتى الموت.

سحب عينات

وقالت تقارير: إنه تم سحب عينات من الحمض النووي لـ 94 شخصًا تم احتجازهم، ومقارنتها بالحمض النووي الذي وجد على جسد الضحية 29 عامًا الذي لقي حتفه مساء أمس الأول الاثنين.

ونجم عن الاشتباكات إصابة 10 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

ولفتت تقارير جديدة إلى أنه تم القبض على خمسة كروات آخرين بعد محاولتهم مغادرة اليونان كسائحين، كما يتواصل البحث عن 50 مشاغبًا آخرين.

ووصل ما يتراوح بين 150 و250 مشجعًا من كرواتيا إلى أثينا لحضور مباراة الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، رغم حظر دخول مشجعي الفريق الضيف للملعب في مباراتي الذهاب والإياب، لتجنب المشكلات.

مشجعين خطرين

وقالت تقارير يونانية: إن العديد من المشجعين وصلوا في عدد من السيارات، ويبدو أن الشرطة اليونانية لم توقفهم، رغم أن السلطات الكرواتية حذرت من مشجعين خطرين، وأن شرطة الحدود في مونتينيجرو (الجبل الأسود) أرسلت لهم أرقام لوحات السيارات المشار إليها.

واندلعت اشتباكات لقي خلالها الرجل حتفه خارج ملعب أيك أثينا بعدما أنهى الفريق الزائر مرانه وغادر الملعب.

أحداث مؤسفة

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل مباراة الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا بين الفريقين إلى 19 أغسطس الجاري، بعد أربعة أيام من مواجهة الفريقين في زغرب.

وأردف يويفا عبر موقعه الرسمي: “يستنكر يويفا بأقوى العبارات الأحداث المؤسفة التي وقعت في أثنيا أمس والتي نتج عنها خسارة أحد الأرواح”.