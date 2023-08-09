كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
كشفت تقارير إعلامية أن 94 من مشجعي كرة القدم الكروات مثلوا أمام ممثلي الادعاء في أثينا اليوم الأربعاء، في أعقاب الاشتباكات العنيفة بين مشجعي ناديي دينامو زغرب الكرواتي وأيك أثينا اليوناني، التي شهدت طعن رجل يوناني حتى الموت.
وقالت تقارير: إنه تم سحب عينات من الحمض النووي لـ 94 شخصًا تم احتجازهم، ومقارنتها بالحمض النووي الذي وجد على جسد الضحية 29 عامًا الذي لقي حتفه مساء أمس الأول الاثنين.
ونجم عن الاشتباكات إصابة 10 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.
ولفتت تقارير جديدة إلى أنه تم القبض على خمسة كروات آخرين بعد محاولتهم مغادرة اليونان كسائحين، كما يتواصل البحث عن 50 مشاغبًا آخرين.
ووصل ما يتراوح بين 150 و250 مشجعًا من كرواتيا إلى أثينا لحضور مباراة الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، رغم حظر دخول مشجعي الفريق الضيف للملعب في مباراتي الذهاب والإياب، لتجنب المشكلات.
وقالت تقارير يونانية: إن العديد من المشجعين وصلوا في عدد من السيارات، ويبدو أن الشرطة اليونانية لم توقفهم، رغم أن السلطات الكرواتية حذرت من مشجعين خطرين، وأن شرطة الحدود في مونتينيجرو (الجبل الأسود) أرسلت لهم أرقام لوحات السيارات المشار إليها.
واندلعت اشتباكات لقي خلالها الرجل حتفه خارج ملعب أيك أثينا بعدما أنهى الفريق الزائر مرانه وغادر الملعب.
وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل مباراة الدور التمهيدي الثالث بدوري أبطال أوروبا بين الفريقين إلى 19 أغسطس الجاري، بعد أربعة أيام من مواجهة الفريقين في زغرب.
وأردف يويفا عبر موقعه الرسمي: “يستنكر يويفا بأقوى العبارات الأحداث المؤسفة التي وقعت في أثنيا أمس والتي نتج عنها خسارة أحد الأرواح”.