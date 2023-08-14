استخراج دبوس من معدة طفل ببريدة

نجح أطباء جراحة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام ابتلع جسماً حاداً “دبوس” بالخطأ أثناء اللعب به في فمه.

وأوضح تجمع القصيم الصحي في بيان له أن أهل الطفل بعد علمهم بابتلاع الطفل للدبوس قاموا على وجه السرعة بنقله إلى مستشفى الرس قبل أن تتفاقم حالته ويتسبب له الجسم الحاد بأذى وينتج عنها مضاعفات تؤدي إلى حدوث مشاكل صحية جانبية أو جروح ونزيف في المعدة، والذي بدوره قام بإحالته إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

منظار للجهاز الهضمي

وأفاد التجمع أنه بعد استلام قسم جراحة الأطفال بالمستشفى للحالة وقبولها تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل استشارية الجهاز الهضمي، حيث أظهرت نتائج الأشعة أن الجسم الحاد موجود بالمعدة، وتمت مباشرة عملية إزالته بمنظار الجهاز الهضمي من الجدار الداخلي للمعدة خلال وقت وجيز لم يتجاوز 20 دقيقة دون حدوث أي مضاعفات ليغادر بعدها الطفل المستشفى بصحة وعافية ولله الحمد.

وكشفت إحصائية مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أن مجموع التدخلات والعمليات الجراحية المنفذة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م بلغت 4833 عملية جراحية، منها 1660 عملية جراحية للأطفال.