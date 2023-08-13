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خلال عملية جراحية استغرقت 4 ساعات

استخراج قطعة مغناطيسية من أمعاء خمسيني بمكة

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
استخراج قطعة مغناطيسية من أمعاء خمسيني بمكة
المواطن - واس

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استخرج فريق طبي من مستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرمة الصحي قطعة مغناطيسية من أمعاء مريض في الخمسين من العمر في عملية جراحية استغرقت أربع ساعات.

تفاصيل الحالة الصحية

وحضر المريض لطوارئ المستشفى عن طريق الهلال الأحمر السعودي وهو يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن, وتم إجراء الفحوص والأشعة اللازمة من قبل استشاري الطوارئ واتضح أنه يعاني من انسداد في الأمعاء مع وجود جسم غريب وتم استدعاء الفريق الجراحي المناوب ونظراً لعدم استقرار الوضع الصحي للمريض تم تنويمه بقسم العناية المركزة وتم اتخاذ القرار بإجراء تدخل جراحي عبارة عن عملية استكشافية للبطن و ذلك لاستخراج الجسم الغريب.

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وتمكن الفريق الجراحي من استخراج قطعة مغناطيسية من داخل الأمعاء والتي أدت إلى التصاقات شديدة بالأمعاء مع التفاف حول الشرايين نتج عنه انقطاع التروية الدموية وتعفن جزء من الأمعاء وتم استئصال الجزء المتعفن بطول 80 سم.

نقل للعناية المركزة

وتم نقل المريض إلى العناية المركزة لمتابعة وضعه الصحي ولاستكمال الخطة العلاجية ولله الحمد المريض يتمتع بصحة جيدة ولا زال يتلقى الرعاية الصحية.

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