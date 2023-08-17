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بينها أكثر من 7 آلاف سيارة من مختلف الطرازات

استدعاء أكثر من 33 ألف منتج معيب خلال الربع الثاني 2023

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
استدعاء أكثر من 33 ألف منتج معيب خلال الربع الثاني 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة التجارة عن إطلاق 23 حملة استدعاء للمنتجات المعيبة، شملت 33,976 منتجًا معيبًا خلال الربع الثاني من العام 2023م.

حملات الاستدعاء

وبينت الوزارة أن حملات الاستدعاء شملت أكثر من 7 آلاف سيارة من مختلف الطرازات والعلامات التجارية، فيما بلغ عدد المنتجات التي تم استدعاؤها أكثر من 26 ألف جهاز وسلعة استهلاكية شملت غسالات، وثلاجات، ومكيفات، وألعاب الأطفال.

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الإبلاغ عن المنتجات

وأوضحت التجارة أن موقع “استدعاء” الإلكتروني يتيح إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، بالإضافة للوائح والأنظمة، ويمكن الاستفادة من جميع خدمات الموقع بزيارة الرابط التالي: (هنا).

التجارة المنتجات المعيبة

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