استدعاء 1967 إطار وايدواي لخطر وقوع حادث

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 1967 إطارًا من نوع وايدواي “JOYROD”، وذلك خلال فترة بيع ديسمبر 2022 إلى مارس 2023.
وأرجعت وزارة التجارة سبب الاستدعاء إلى أن الإطار يحمل تاريخ إنتاج غير صحيح مما يؤدي إلى صعوبة تحديد عمر الإطار ويزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات المشمولة مجانًا.
وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.